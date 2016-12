Deck the Halls with Bags of Money! Fa la la la la la la la!

Tis the season to be scurvy! Fa la la la la la la la!

Don we now our Redneck Bonnet! Fa la la la la la la la!

Troll the ancient fascist goals! Fa la la la la la la la!

See the blazing country before us, Fa la la la la la la la!

Strike the care and join Putin, Fa la la la la la la la!